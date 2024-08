Samanta Togni in crisi con il marito Mario Russo | tolta la fede nuziale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 8 agosto 2024) Momento delicato per. L’ex insegnante e ballerina di Ballando con le Stelle sta vivendo unaprofonda con il, sposato solo quattro anni fa. Da tempo si vocifera di un allontanamento tra i due, più precisamente da quando la 43enne ha annunciato il suo rientro in Italia dopo aver trascorso l’ultimo periodo accanto a, che lavora a Dubai. Ma ora arrivano nuovi elementi che non lasciano presagire nulla di buono. Separazione in vista? Latrae ile ilsono in. A provarlo le ultime foto pubblicate dal settimanale Nuovo, che mostrano la conduttrice al mare, a Fregene, senza laal dito. Con lei la sorella Debora, alla quale è molto legata.