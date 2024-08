Parigi 2024 calcio maschile | il Marocco si prende il bronzo Egitto travolto 6-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ilsila medaglia dinel torneo dialle Olimpiadi di. Nella finalina per il terzo posto infatti, la formazione guidata dal CT Tarik Sektioui ha rifilato un pesante 6-0 all’nel derby nordafricano. La gara si sblocca a metà prima frazione, con un uno-due micidiale del, che sblocca la sfida con Ezzalzouli e tre minuti dopo raddoppia con Rahimi, che è andato a segno in tutte le partite disputate in questa Olimpiade. Nella ripresa Hakimi e compagni dilagano: El Khannous sigla il tris, poi Rahimi infila la sua ottava rete del torneo. Non è finita però, perché Nakach e Hakimi vanno a segno e ritoccano il risultato sul definitivo 6-0.didunque, mentre la finale per la medaglia d’oro tra Francia e Spagna andrà in scena domani sera, venerdì 9 agosto, alle ore 18.00.