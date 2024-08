Netanyahu si scusa per la prima volta per il 7 ottobre poi precisa | Resterò in carica

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per ladagli attacchi del 7il premier israeliano Benjaminsi èto. Lo ha fatto in un’intervista al Time nella quale ha detto anche che è sua intenzione rimanere inil più a lungo possibile. Nel corso dell’intervista gli è stato chiesto se avesse intenzione dirsi per non essere riuscito a prevenire il massacro: “Certo, certo. Mi dispiace, profondamente, che sia successo qualcosa del genere. E ti guardi sempre indietro e dici: Avremmo potuto fare qualcosa che avrebbe potuto impedirlo?”, ha rispostosiper laper il 7È stata la stessa rivista americana, nell’introduzione al colloquio, a ricordare che in questi 10 mesiha sempre rifiutato dirsi per aver lasciato Israele vulnerabile a un attacco di quella portata da parte di Hamas.