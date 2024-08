Lotta calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 8 agosto tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Fari puntati su Aurora Russo in chiave azzurra nella quarta giornata del programma dellaai Giochi Olimpici di. Debutto assoluto in una rassegna a cinque cerchi per la giovane torinese, che ha già fatto la storia riportando il settore femminile dellatricolore alledopo un digiuno lungo 16 anni e adesso proverà a dimostrare il suo valore a cospetto delle più forti al mondo. La campionessa mondiale Under 20 in carica sogna una medaglia, ma il suo obiettivo più realistico potrebbe essere quello di vincere un incontro e accedere magari ai ripescaggi. Russo se la vedrà al primo turno con l’esperta ecuadoriana Luisa Valverde Melendres, 33enne pluricampionessa panamericana, con all’orizzonte un eventuale quarto di finale praticamente impossibile contro la giapponese oro mondiale 2023 Tsugumi Sakurai.