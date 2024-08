LIVE – Nuoto di fondo 10 km femminile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Latestualedella 10 kmdidialledi. In gara per l’Italia ci saranno Ginevra Taddeucci e Giulia Gabbrielleschi, entrambe all’esordio a cinque cerchi e alla ricerca di un piazzamento di prestigio. La favorita della vigilia è l’olandese Sharon van Rouwendaal, già oro nella stessa distanza a Rio de Janeiro e argento a Tokyo, che sarà braccata però dalla brasiliana Ana Marcela Cunha, campionessa olimpica in carica. L’appuntamento è per le ore 7.30 di giovedì 8 luglio, e si nuoterà nelle tribolate acque della Senna. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella 10 km didiallediaggiornata minuto per minuto, per non perdersi alcuna emozione.