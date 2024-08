Le doti reali e presunte della quinoa

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nasce sulla Ande, legata ai culti ancestrali delle popolazioni autoctone. Ma oggi è un superalimento riconosciuto come tale dall’università di Harvard e di cui nel 2013 si è celebrato l’anno internazionale. La, che tecnicamente è uno pseudocereale perché, pur non essendo un cereale, in cucina si usa come se lo fosse, è sempre più di moda tra i cultori del mangiar sano e fra vegetariani e vegani, anche in Europa e soprattutto in Italia. I suoi punti forti sono che contiene un bel po’ di proteine – una tazza di(circa 237 millilitri) fornisce otto grammi di proteine di alta qualità e cinque grammi di fibre – ed è del tutto priva di glutine. Un successo planetario che all’inizio del boom internazionale aveva messo in difficoltà le popolazioni più povere che tradizionalmente se ne cibavano, per via dell’aumento del prezzo del trentacinque per cento.