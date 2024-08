Il campione Marchand e lo schiaffone a Macron | non va in tv scoppia il caso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Parigi. Léon, 22 anni, star del nuoto francese, ha vinto cinque medaglie olimpiche a Parigi 2024: quattro d'oro e una di bronzo. «Il piccolo principe è grande», ha scritto su X il presidente della Repubblica francese, Emmanuel, facendo leva sulla popolarità del nuotatore nato a Tolosa per provare a risollevare la propria, in caduta libera dall'inizio del secondo mandato. Ma il ragazzo d'oro del nuoto transalpino sembra avere idee e valori molto chiari, e non sono quelli che piacciono ai progressisti. Secondo quanto riportato dal Parisien,è stato invitato a partecipare alla trasmissione “Quels Jeux!” su France 2 (il primo canale della tv pubblica francese), presentata da Léa Salamé, anchorwoman di note simpatie progressiste nonché compagna di Raphaël Glucksmann, capolista del Partito socialista alle ultime elezioni europee.