Fondi piccoli Comuni scintille Forza Italia – Noi di Centro | è scontro sui numeri

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“È davvero esilarante notare come NdC abbia trovato il tempo per commentare il finanziamento ottenuto dal Comune di Puglianello. È importante chiarire che, contrariamente a quanto insinuato, NdC sembra non saper fare i conti o, peggio, è così in preda alla disperazione, da ricorrere a fake news e distorsioni perfino deiper distrarre l’opinione pubblica dai propri fallimenti e da manovre particolari. – così la Segreteria provinciale di. Il Comune di Puglianello, guidato da Francesco Maria Rubano, ha ricevuto un finanziamento di 700 mila euro, non di 3,5 milioni di euro citati da NdC. I 3,5 milioni riguardano un progetto complessivo che include idi Amorosi, Limatola, Moiano e Pontelandolfo, con Puglianello come capofila.