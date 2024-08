Fim nel 2025 a rischio 25 000 posti Stellantis e indotto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Nel corso delsia l', siaesauriranno gli ammortizzatori sociali. Se non si interverrà per tempo ci saranno licenziamenti di massa". A lanciare l'allarme è il segretario generale della Fim Cisl, Ferdinando Uliano, che stima, se le cose non cambieranno, "almeno 12.000negli stabilimenti die altrettanti, se non di più, nelle fabbriche della componentistica". Il limite di utilizzo della cassa integrazione è di tre anni, in molti casi sono state utilizzate anche le deroghe.