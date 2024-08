Cinghiali al GAL Alto Tammaro 665 mila euro per la protezione del territorio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Questa mattina, presso la sede del Gala Santa Croce del Sannio, sono stati consegnati 21 decreti di finanziamento per altrettanti progetti presentanti nell'ambito del bando Psr, misura 4.4.1. inerente alla prevenzione dei danni causati daiper un importo complessivo di 665.418. "Un primo passo importante – ha commentato il presidente Antonio Di Maria – che ci impegna a mettere in campo tutti gli sforzi possibili per fare in modo di finanziare anche le altre 52 pratiche, ammesse ma in overbooking, per 1,8 milioni di. Sarà questo lo sforzo che porteremo avanti insieme con il presidente del Gal Titerno, Lorenzo Urbano, e l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo, che ringrazio per la sensibilità e l'attenzione che dedica al nostrotanto da essere presente da remoto per la firma".