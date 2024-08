Borsa | l' Europa nervosa attende Wall Street Milano -11%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le Borse europee si muovono all'insegna della volatilità, in attesa dei dati sul mercato del lavoro americano. Sotto i riflettori ci sono le condizioni della crescita economica statunitense e le prossime mosse della banche centrali sulla politica monetaria. Ad alimentare il nervosismo dei mercati ci sono poi le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente. Sul fronte valutario l'euro passa di mano a 1,0926 sul dollaro. L'indice d'area stoxx 600 registra un calo dello 0,9%, in vista dell'avvio didove i future sono in calo. Nel Vecchio continente sono in flessione, Londra e Parigi (-1,1%), Francoforte e Madrid (-0,8%). Sui listini pesa la corrente di vendite del comparto tecnologico (-2,2%), con i timori degli analisti per gli investimenti nei semiconduttori e nell'intelligenza artificiale.