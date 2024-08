Valentin Carboni inaugura un nuovo scenario per l’Inter 2 025

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)è da settimane no-stop al centro di un’operazione di calciomercato cheha finalmente ufficializzato in sinergia con il Marsiglia. Il talento argentino è uno dei volti più attesi della nuova Ligue 1 ma il suo futuro può ancora chiamarsi Serie A. Vediamo in che modo MILANO – La cessione diall’Olympique Marsiglia merita un approfondimento extra rispetto alle banali teorie avanzate nelle ultime settimane. L’arrivederci del talento argentino, che non è un addio come previsto inizialmente, segna un passaggio fondamentale nelle strategie nerazzurre. Strategie che coinvolgono anche, seppur a distanza. La scelta delnon solo di non svendere ma proprio di non vendere il classe 2005 di Buones Aires vale come una scommessa. In questi casi calcolare il rischio è più importante di prevedere il futuro.