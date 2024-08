Un’ambulanza in dono Gara della solidarietà

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un bel successo in fatto di presenze e di fondi raccolti per l’acquisto di una nuova ambulanza da donare alla Misericordia cittadina. Grande partecipazione per l’iniziativa benefica "Merenda nell’aia" tenutasi all’Agriturismo Il Piano dell’Azienda Agricola Bonaccini di Terranuova. Una classica occasione per ritrovarsi tutti insieme, passare qualche ora di sana spensieratezza ed essere soprattutto di aiuto verso il prossimo. L’evento, organizzato in collaborazione con la Misericordia di Terranuova Bracciolini, l’Arkadia Onlus e l’Associazione La Tribù dei nasi rossi, ha visto la comunità locale unirsi per una nobile causa: l’acquisto di una nuova ambulanza per la Misericordia.