Rogo distrugge tre appartamenti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Incendio in piena notte a Santa Vittoria in Matenano, evacuate tre famiglie, poi nel primo pomeriggio di ieri prede fuoco il tetto di una azienda in ristrutturazione ad Amandola. Notte agitata per i vigili del fuoco di Fermo e di Amandola, che intorno alle 22,45 di lunedì sono stati chiamati per fronteggiare un incendio che ha distrutto trerealizzati all’interno dell’ex convento sito in contrada Radaldo di Santa Vittoria in Matenano. Non è ancora chiara la causa che ha innescato le fiamme, i vigili del fuoco stanno svolgendo alcuni controlli, di fatto nel cuore della notte i residenti di queste tre abitazioni: un famiglia di extracomunitari con 5 bambini, una famiglia con tre bambini e una donna che invece vive sola, hanno lanciato l’allarme e poi sono scesi in strada in attesa dei soccorsi.