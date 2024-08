Raduno internazionale | un migliaio gli spazzacamini attesi a Santa Maria Maggiore

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Saranno all’incirca ungli, località della val Vigezzo (Verbano-Cusio-Ossola) per la 41/a edizione deldello spazzacamino, evento di riferimento mondiale per gliprovenienti da tutto il mondo. Ilè stato organizzato dall’Associazione nazionalecon la collaborazione del Comune e della Pro Loco di. L’appuntamento è in programma dal 30 agosto al 2 settembre. La tradizionale parata nelle vie del paese, durante la quale sfileranno le delegazioni (quelle da Germania, Svizzera, Danimarca, Svezia e Finlandia le più numerose) sarà domenica 1 settembre alle 10. Il giorno precedente, alle 10.