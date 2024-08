Olimpiadi tensione alle stelle per Tamberi che centra la finale | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

perchela– Al termine della mattinata è arrivata la notizia più bella, quella della qualificazione per la. Ma quanta sofferenza per Gianmarco, campione olimpico di Tokyo 2020, arrivato ai Giochi di Parigi, non proprio in forma. perchelaGianmarcosi è qualificato alladel salto in alto a Parigi 2024, tra i primi 12. L'azzurro, ammalatosi nei giorni scorsi per una colica renale con febbre, si è fermato a 2.24, fndo tre volte il tentativo dei 2.27. È comunque rientrato nel gruppo dei 12. Con lui anche l'altro azzurro, Stefano Sottile.