Olimpiadi Parigi 2024 le medaglie dell’Italia | Diretta 7 agosto 2024

(Di mercoledì 7 agosto 2024): leinSono 26 leconquistate finora dall’Italia alledi: nove ori, dieci argenti e sette bronzi. Oggi, mercoledì 7, c’è grande attesa in particolare per il debutto in pedana di Gianmarco Tamberi, arrivato nella capitale francese nonostante i problemi di salute degli ultimi giorni. Dopo il bronzo conquistato ieri da Mattia Furlani nel salto in lungo (prima medagli per l’Italia nell’atletica in queste), questa sera gli occhi saranno puntati su Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo, in finale nel salto con l’asta, ma anche su Filippo Tortu e Fausto Desalu, in pista per le semifinali dei 200 metri maschili, su Alessandro Sibilio, in semifinale nei 400 ostacoli e su Lorenzo Simonelli, in semifinale nei 110 ostacoli.