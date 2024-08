Imprese | Fitto ' su credito imposta 16 mld totale supera 4 mld ora stop polemiche'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) - "Sulle norme relative ald'sono stati inseriti 1,6 miliardi che raddoppiano l'importo previsto, ai quali si aggiunge la possibilità per i programmi di coesione di poter usare queste risorse in modo facoltativo. L'importo complessivocosì i 4,2 miliardi. Le risorse a copertura deld'" ammontano a una "cifra che non era stata mai prevista né immaginata". Così il ministro per gli Affari europei, per il Sud e il Pnrr, Raffaele, in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri. "Gli interventi realizzati sono 167 milioni di euro", dunque "l'importo è di gran lunga superiore. Di fronte a una tempesta in un bicchier d'acqua che si era creata, con questa scelta creiamo le condizioni per dare una risposta chiara alle