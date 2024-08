Furia Alcaraz dopo l’oro mancato | non c’è scampo per Sinner

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 7 agosto 2024)furioso peralle Olimpiadi di Parigi. A fare le spese della sua rabbia sarà, ecco perché. Le lacrime sul suo volto dicevano tutto. Hanno rivelato in mondovisione quanto sperasse di vincere e quanto grande sia stata la delusione, soprattutto, nel momento in cui si è reso conto che si sarebbe dovuto “accontentare” di una medaglia d’argento. La pressione, la fatica, l’amarezza: c’era di tutto un po’, nel pianto liberatorio cui si è lasciato andare Carlosal termine della gara contro Novak Djokovic. Carlosè reduce dalle Olimpiadi di Parigi (AnsaFoto) – Ilveggente.itDi tempo per vincere un oro ne avrà in abbondanza, l’iberico, ragion per cui adesso avrà certamente messo da parte la tristezza di quel giorno. Del resto, all’orizzonte, c’è uno degli appuntamenti a cui più tiene in assoluto, vale a dire gli Us Open.