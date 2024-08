Decadenza forfettario per accertamento | le sanzioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Roma, 6 agosto 2024 – Così come previsto dall’art.1, comma 74, della Legge n. 190/2014, “il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito didivenuto definitivo, viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57”. Al dato pratico, vuol dire che, ogni anno, l’Amministrazione finanziaria effettua una serie di controlli volti a verificare che le condizioni di accesso e di permanenza al regimevengano rispettate dai contribuenti, in caso contrario è prevista ladel regime e l’applicazione didel regimeNel momento in cui l’dell’Amministrazione finanziaria dovesse contestare il regimedi un contribuente, è previsto il suo decadimento.