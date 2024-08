Coppa Italia c’è l’annuncio | importante novità anche per i tifosi del Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Unache riguarda lamatutti idelin vista del prossimo match contro il Modena. Ilsi prepara alla prossima sfida diche vedrà gli azzurri affrontare il Modena, test che servirà a Conte per capire a che punto è la squadra all’interno delle dinamiche tattiche. Manca ancora tanto sotto il punto di vista del mercato, Osimhen è ancora in rosa e l’allenatore aspetta Lukaku, mentre in queste ore dovrebbero uscire Gaetano e Cajuste per fare spazio a Gilmour e Brescianini. Insomma, giorni intensi per la squadra azzurra che proprio in queste ore chiuderà il ritiro a Castel di Sangro. Sabato tutti in campo, la sfida contro il Modena sarà l’occasione giusta per cominciare con un piede positivo la stagione. C’èunache riguarda iazzurri.