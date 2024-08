Calcoli renali il futuro passa dalla città Il nuovo laser all’avanguardia parla calenzanese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Quattro premi Nobel per la Fisica come ‘ascoltatori’ insieme a una lunga serie di scienziati di fama planetaria. Un uditorio decisamente competente quello cui si sono trovati di fronte i relatori del gruppo El.En (con sede a Calenzano) durante il convegno "Lumière et" che si tiene presso lo Château de Saint-Martin de Pallières, nel dipartimento del Var in Francia ed è organizzato dal Professor Gérard Mourou, Premio Nobel per la Fisica 2018. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa il confronto e condivisione di conoscenzenel campo della fisica e delle tecnologie, anche al servizio della medicina. In questo contesto il Gruppo El.En, rappresentato dal fisico Marco Tagliaferri e dall’ingegnere Filippo Fagnani, ha presentato le più recenti innovazioni nel campo dellaterapia e della chirurgia.