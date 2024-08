Arnautovic e Correa simboli diversi di una strategia Inter da rivedere

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Markoe Joaquincontinuano ad essere protagonisti loro malgrado del mercato dell’. Che al momento è paralizzato a causa della loro mancata uscita. Anche senza senno di poi, entrambi rappresentano unadi mercato sbagliata. MERCATO FERMO – L’sta orientando l’ultimo mese di calciomercato verso l’ingaggio di un nuovo attaccante. Complici gli infortuni momentanei di Mehdi Taremi e Marko, l’allenatore Simone Inzaghi sta pensando a soluzioni creative per compensare le assenze offensive. Soluzioni che però non potranno essere definitive. All’serve decisamente un attaccante più affidabile dio dell’esubero Joaquin. Due giocatori che non possono più ambire a un ruolo primario con la maglia nerazzurra. Uno scenario che appare chiaro col senno di poi, ma prevedibile anche in tempi non sospetti.