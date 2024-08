Un successo la 46^ edizione della White Fest di Cancello ed Arnone

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 6 agosto 2024)ed. Si è conclusa tra gli applausi di un’enorme folla felice che ha riempito lo Spazio Eventi del Comune, colorando la due giorni di sorrisi e soddisfazione, la 46esimadiedNumeri da record per unaa che ha sfidato i cambiamenti e si è rinnovata grazie ad una formula diversa e originale, puntando tutto sulla qualità e lanciando ancora di più, oltre i confini territoriali, l’oro “bianco” per eccellenza: sua Maestà la Mozzarella di bufala. Migliaia di famiglie ma anche di giovanissimi hanno apprezzato l’offerta culinaria di alta qualità, la grande varietà dell’area intrattenimento e i due eccezionali Concerti gratuiti, pensati per coinvolgere un pubblico intergenerazionale vasto.