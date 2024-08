Toti  incontra gli alleati a Roma sulle candidature è ancora impasse

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 6 agosto 2024) AGI - La Lega farà una campagna elettorale in Liguria come se fossero le elezioni politiche. Ieri sera, riferisce una fonte parlamentare, il leader del partito di via Bellerio, Matteo Salvini, durante l'incontro con i deputati e i senatori prima della pausa estiva, ha sottolineato quanto siano importanti le elezioni nella regione che andrà al voto in autunno, probabilmente con un election day insieme all'Emiliagna e all'Umbria. Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture avrebbe sottolineato anche il rischio di un attacco giudiziario nei confronti della coalizione. Più o meno lo stesso ragionamento illustrato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "La magistratura non può sostituirsi alla politica - ha osservato il leader di FI -.