Sanità Iodice | varato piano fabbisogno personale per l’ospedale di Caserta

(Di martedì 6 agosto 2024). “Come Regione Campania abbiamo approvato ilTriennale deldi2023-2025 dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di”. Sono le dichiarazioni dell’Onorevole Regionale Maria Luigiadel gruppo Partito Socialista Italiano, Campania Libera, Noi di Centro e Noi Campani. “In questo modo – continua la dottoressa – abbiamo dato il via libera all’ottimo Direttore Generale Gubitosa che potrà, da adesso, lavorare su nuove assunzioni, in un momento, va ricordato, non facile per la nostra, considerando la carenza dispecializzato e l’Autonomia Differenziata alle porte. In relazione ai contratti abbiamo disegnato delle linee guida per l’AORNna. Innanzitutto, la Regione Campania desidera privilegiare le assunzioni tese a ridurre le forme contrattuali atipiche.