Quando gareggiano Stano-Palmisano nella staffetta mista di marcia | programma orario tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Domani, mercoledì 7 agosto (ore 07.30), Massimoe Antotorneranno a in gioco per ladi. I due azzurri cercheranno di riscattarsi dopo che20 km individuale non sono arrivati i risultati sperati e si spera che entrambi siano al meglio delle loro possibilità per regalare all’Italia una medaglia.aveva concluso al quarto posto la sua prova, mettendo in mostra un’ottima forma e un bel piglio, al cospetto di avversari molto forti. Nelle fasi conclusive, anche per una distorsione alla caviglia, qualcosa è mancato e alla prova dei fatti il podio è rimasto distante appena un secondo. Discorso un po’ diverso per, tra le favorite, ma in difficoltà dal punto di vista delle sensazioni. L’azzurra, infatti, è stata costretta al ritiro, scoppiando poco dopo in lacrime.