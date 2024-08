Jennifer Garner mostra il video del suo allenamento per il ritorno di Elektra dopo 20 anni

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 6 agosto 2024)ildel suoper ildi20) Era uno dei rumor più insistenti e “sicuri” alla vigilia dell’uscita di Deadpool & Wolverine e il film Marvel non ha deluso:è tornata sul grande schermo nel ruolo di! Adesso che il regista del film ha dettato il “liberi tutti” condividendo lui stesso uno scatto dal set con gli attori che hanno avuto un cameo nel film, anchecondivide sui suoi social iche la vedono allenarsi per tornare nella forma fisica adeguata per essere. L’attrice non interpretava il personaggio dal 2004, quando è uscito in sala il suo film da solista che seguiva il suo esordio in Daredevil, del 2003.