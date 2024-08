Il gesto di Djokovic che nessuno ha notato | schiaffone a chi vuole cancellare la tradizione | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) «Se caschi in ginocchio, / ti levi; / se piombi riverso, e ti levi; / se prono, e ti levi a lottare». Chissà se Novakconosce l'“Ode alla nazione serba” di Gabriele d'Annunzio, e chissà se sa che i suoi compatrioti nel 1915 vennero salvati dall'annientamento con un gigantesco ponte navale dalla Regia Marina per continuare a combattere e vincere contro gli austro-ungarici. Il vecchio leoneci ha messo cuore, carattere, classe, per sbarrare la via del podio più alto dell'olimpiade parigina al rivale spagnolo Carlos Alcaraz. Si è levato dannunzianamente senza mai cadere, poi ha levato in alto in mondovisione il suo speciale ringraziamento: il segno della croce.