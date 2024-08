I calendari dall’eccellenza alla prima categoria Sant’Agostino debutta fuori col Reno Centese-Casumaro e X Martiri-Comacchio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) "Sarà una partenza scomoda: a Sant’Alberto con il, un campo che evoca ricordi spiacevoli: l’anno scorso perdemmo 4-1, un ko che dovrà servire da monito, vorrà dire che proveremo a riscattarci. Poi Mezzolara in casa e trasferta a Gambettola, due delle squadre che puntano al salto di". Non è stato benevolo il sorteggio delo per ilnel commento a caldo del direttore sportivo Marco Secchieroli. Unasotto, la Promozione mette sul piatto subito il derby al "Bulgarelli" tra la neo promossa ma molto ambiziosae il, sfida comunale che torna dopo due anni. Più morbido l’inizio per la Portuense, che se la vedrà con il Trebbo; durissima trasferta per il Masi Torello Voghiera, che sarà di scena a Borgo Tossignano con la quotata Valsanterno.