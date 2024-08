Grosseto lotta agli affitti in nero | evasi oltre 500mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Sono10 i soggetti, emersi dai controlli effettuati dalla guardia di finanza di, tra privati ed imprenditori, che hanno nascosto al fisco più di 500 miladi redditi da locazione. Si va da piccoli appartamenti in collina a prestigiose ville in località esclusive che rendono migliaia dia settimana. Sono state anche contestate altre violazioni: il mancato pagamento del canone TV speciale, la mancata iscrizione al portale turistico regionale, l’omessa comunicazione delle persone alloggiate all’organo di Pubblica Sicurezza e il mancato pagamento di tributi locali. Il quotidiano controllo economico del territorio e le informazioni raccolte in rete sui principali portali online dedicati alla prenotazione di bed and breakfast e case vacanze, hanno permesso il corretto svolgimento dell’attività della guardia di finanza.