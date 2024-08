Energia rinnovabile negli edifici pubblici dalla Regione 725mila euro a Zogno e San Paolo D’Argon

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 6 agosto 2024)Lombardia ha stanziato 3,2 milioni diper la realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degliattraverso fonti rinnovabili. Le risorse saranno impiegate per finanziare i progetti presentati dai Comuni die San, in provincia di Bergamo, più Bulgarograsso (Como), Legnano (Milano) e, in provincia di Mantova Guidizzolo, Castellucchio Acquanegra sul Chiese. “Scuole, municipi, impianti sportivi, centri di servizi che – ha dichiarato Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima dellaLombardia – si alimenteranno conda fonti rinnovabili.ultimi due anni abbiamo investito 15 milioni per 19 progetti cercando risorse dagli avanzi di bilancio per scorrere la graduatoria di un bando che ha avuto un successo straordinario e una richiesta superiore alle disponibilità” .