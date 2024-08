Chiesa sul mercato

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 6 agosto 2024)sulFedericoha meno di un mese per decidere il suo futuro. E, di conseguenza, quello della Juventus. Separato in casa ormai ufficialmente, con tanto di maglie ritirate dalla vendita negli store bianconeri,ha preso atto della decisione del club, resa nota da Thiago Motta dopo l’amichevole con il Brest, pere per gli altri esuberi: “Noi siamo stati chiari all’interno, abbiamo parlato con ognuno di loro. La società sta cercando soluzioni, anche loro devono cercare soluzioni nel più breve tempo possibile. Un bene per tutti“. Come vi abbiamo raccontato,la decisione della Juventussuparte dalla scorsa stagione dall’inverno scorso, quando Cristiano Giuntoli ha deciso di puntare su Kenan Yildiz.