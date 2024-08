Bye bye vacanze 30mila fiorentini le salteranno E il 50 per cento sceglie le offerte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 6 agosto 2024 – Trentamilanon andranno in vacanza quest’estate: la maggior parte ha dovuto rinunciare per difficoltà economiche (altri per problemi familiari e personali). Un dato amaro visto che la statistica attribuisce proprio alla città della bellezza la seconda percentuale più alta in Italia per disdette provocate dal caro vita. È quanto emerge dalla nuova ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos, che si è concentrata sul rapporto tra ie le. Il 15% dichiara di non partire perché ha già fatto un vacanza nei mesi precedenti. Ma nonostante un momento economico non facile il 79% dei(8 su 10) ha in programma di fare almeno una vacanza in questa estate: il 13% è indeciso, l’8% dichiara che sicuramente non viaggerà.