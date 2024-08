A Quiet Place The Road Ahead | Uscit annunciata per il nuovo Horror

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 6 agosto 2024) Ilgiocodai creatori di Dead by Daylight ha finalmente una data di lancio, ci stiamo riferendo naturalmente ad A: The, ina su PS5, Xbox Series e PC via Steam il 17 Ottobre. A: The– Trailer e dettagli Nel caso non lo conosciate, si tratta di un giocoispirato alla famosa serie cinematografica, nel quale vivrete una storia di sopravvivenza con creature letali che hanno invaso il pianeta, nei panni di una giovane donna. Come dal nome, il silenzio è la chiave per sopravvivere, dovrete fuggire e nascondervi dalle creature che popolano il mondo di gioco. La storia è totalmente inedita, dunque non è stata mai mostrata fino ad ora, e l’ambientazione scelta per questa nuova e terrificante avventura è una città post-apocalittica.