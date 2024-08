Sydney Sweeney e Glen Powell per The Running Man di Edgar Wright

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 5 agosto 2024)per TheMan diDopo aver fatto coppia in Tutti Tranne Te,potrebbero tornare a fare squadra nell’adattamento di Paramount Pictures edi TheMan di Stephen King.interpreterà Ben Richards e secondo l’affidabile insider Daniel Richtman,è stata adocchiata per interpretare un ruolo non rivelato. Ci sono diversi personaggi del libro che potrebbe interpretare, ma diremmo che l’ostaggio di Ben, Amelia Williams, è la possibilità più probabile.sta rapidamente diventando uno dei giovani attori più ricercati di Hollywood dopo aver recitato in titoli come Tutti Tranne Te e Immaculate, ed è anche pronta a interpretare il ruolo principale in un altro imminente riadattamento fantascientifico di, Barbarella.