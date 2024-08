Perché il calcolo renale di Tamberi è un' avversario quasi imbattibile | il retroscena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) La notizia peggiore arriva poco prima della semifinale dei 100 metri e ce la comunica via Instagram il diretto interessato, Gimbo: «Incredibile Non può essere vero. Ieri, 2 ore dopo aver scritto “me lo merito” sui social, ho avvertito una fitta lancinante ad un fianco. Pronto soccorso, tac, ecografia, analisi del sangue Probabile. E ora mi ritrovo, a 3 giorni dalla gara per cui ho sacrificato tutto quanto, sdraiato in un letto, impotente, con 38.8 di febbre». Una mazzata micidiale per una delle punte azzurre, una medaglia praticamente annunciata, anche se lo sport certezze non ne dà.