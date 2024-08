Netanyahu vuole la guerra mondiale per salvarsi | la vera ideologia della destra è conservare il potere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 5 agosto 2024) Il Medio Oriente è di nuovo in fiamme. Incendiari sonoe l’Occidente, Italia compresa, che lo sostiene. La, ovunque essa si trovi e comunque si mascheri, è la salvaguardia delad ogni costo. Il criminale internazionale, da qualche tempo al governo di Israele, è la conferma vivente di questo assunto. La sua azione politica è stata sempre ispirata, ben prima degli ultimi drammatici sviluppi iniziati il 7 ottobre dello scorso anno, coll’attacco a Israele di Hamas e di altre organizzazioni politico-militari palestinesi, dalla necessità di annientare una parte del popolo palestinese per espellerne i rimanenti lasciando così campo libero al suo Stato basato sull’affermazione del regime razzista dell’apartheid, con modalità tali da far impallidire col precedente sudafricano.