Gravissimo incidente sull’A1 | bus si schianta contro un guard rail un morto e feriti gravi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Weekend da bollino nero per l’Italia e non solo per quanto ria il traffico, ma anche per gli incidenti mortali che purtroppo si stanno susseguendo con una periodicità a dir poco preoccupante. L’ultimo gravesi è verificato sulla A1, all’altezza del casello di Arezzo, dove un bus è finito fuori stradandosi rovinosamenteun. L’del bus L’autobus, che trasportava diversi turisti, stava viaggiando da Roma a Firenze sulla corsia nord dell’Autosole. Per motivi ancora da accertare il conducente avrebbe perso illlo del mezzo, che sarebbe finito rovinosamenteunper poi ribaltarsi su un lato. Pesante il bilancio: una persona sarebbe morta, mentre altre 25 sarebbero rimaste ferite.