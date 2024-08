FOTO – Lautaro Martinez torna nel suo posto | Ciao!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 5 agosto 2024) Le vacanze di, come raccontato più volte nel corso della giornata e durante il weekend, sono finite. Il capitano dell’Inter è di nuovo a Milano ma non solo: è a casa. IL RIENTRO – Peril ricongiungimento con il mondo Inter è diventato realtà. Con un paio di giorni d’anticipo rispetto alla tabella di marcia stilata con Simone Inzaghi durante la Copa América, il capitano ha fatto rientro a Milano dalle vacanze. Domani sarà di nuovo ad Appiano Gentile, per riiniziare gli allenamenti. Avrà undici giorni di tempo per farsi trovare in forma in vista di Genoa-Inter, la prima giornata di Serie A dove non ci saranno con grande probabilità i compagni di reparto Marko Arnautovic e Mehdi Taremi, infortunati.rivede Milano e l’Inter: laLO SCATTO – Il ritorno dia Milano era noto da diverse ore, ma ora lo certifica anche lui.