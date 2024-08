Ecco la nostra classifica delle maglie che vedremo in Serie A quest' anno dalla peggiore alla migliore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 5 agosto 2024) È di nuovo quel momento dell': poter compilare classifiche diA senza doversi preoccupare di giocatori, moduli, statistiche e polemiche arbitrali. Ancora prima dei verdetti del campo, c'è il verdetto della maglia: l'unico criterio che non tiene conto di gerarchie, prestigio, scudetti vinti e soldi. Il modoper comunicare la propria identità e setacciare ipotetici nuovi fan: in tempi comei, dove leda calcio costruiscono un vero e proprio genere estetico a sé, scusate se è poco. Piccola premessa generale prima di immergerci nel vivo della: se vi sieteiati della solita solfa sul calcio italiano che non funziona, o che è stantio e poco competitivo, lo stile dellaA è una bella boccata d'aria – e una stilettata ai criticoni.