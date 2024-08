È finito in ospedale Dramma in vacanza per il famoso attore come l’hanno trovato nella villa

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 5 agosto 2024) Grandissima preoccupazione, paura per i milioni e milioni d’ammiratori di Zac Efron, l’poche ore fa è stato ricoverato ina seguito d’un incidente mentre si trovava a casa. Doveva essere una bella giornata all’insegna del relax, mentre invece si è trasformata in tutt’altro. La corsa ed il ricovero fulmineo. Solo poche settimana fa l’indimenticabile Troy Bolton della trilogia cinematografica High School Musical, e di una lunga serie di altri successi del cinema internazionale, era stato paparazzato prima a Mykonos e poi a Saint Tropez. Non solo pure Parigi e Ibiza. Estate da sogno per Zac Efron, fino al pauroso incidente. I primi aggiornamenti sono arrivati da Tmz. È successo in Spagna. “Zac Efron è stato portato indopo un incidente in piscina in unaa Ibiza venerdì.