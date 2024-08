Bufera totale alla Juve volano parole grosse | Ingrato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 5 agosto 2024)ntus: le ultime decisioni della società hanno acceso la polemica e. Ecco cos’è successo Lantus cambia totalmente volto. E un segnale ai diretti interessati lo ha mandato e anche abbastanza chiaro, netto, inequivocabile. La società bianconero, ovviamente insieme al tecnico, non ha convocato tutti quei giocatori che sono fuori dal progetto per la sfida di sabato scorso contro il Brest. E tra questi c’è anche Federico Chiesa. Giuntoli (Lapresse) – Ilveggente.itIl giocatore, che ricordiamo è in scadenza di contratto, non ha firmato il rinnovo e arrivati a questo punto difficilmente lo farà. Il suo entourage (forse) èricerca di una squadra per la prossima stagione anche se, adesso, si sta facendo anche largo l’ipotesi di un possibile addio il prossimo anno a parametro zero.