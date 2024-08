Borsa | l’onda lunga del venerdì nero si abbatte sull’Europa Milano tocca -4%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 5 agosto 2024)delnon si arresta e prosegue anche nella prima seduta della settimana con i listini europei in profondo rosso trascinati dal tonfo di Tokyo con il Nikkei che ha chiuso a -12,4% registrando la seconda peggior performance dal 1987, anno del famigerato lunedíche ha scosso le borse. Così, dopo averto -4%, ora cede il 3,86% scendendo sotto la soglia dei 31mila punti e registra la performance peggiore del Vecchio Continente. Segno meno per Parigi (-2,68%), Francoforte (-2,99%), Londra (-1,7%) e Madrid (-2,8%). A impensierire gli investitori non solo l’acuirsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, ma soprattutto lo spettro della recessione dell’economia americana. Sotto il profilo macro il primo banco di prova della settimana sono i dati sull’indice di fiducia Ism servizi americani attesi nel pomeriggio.