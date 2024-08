Animali torna l’ombra abbandoni Boom di gatti lasciati per strada Canili pieni strutture da adeguare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Firenze, 5 agosto 2024 – “L’ennesima segnalazione riguarda unno lasciato in una scatola di cartone, vicino a un cassonetto in zona Osmannoro" racconta Danilo Bacci, responsabile Lav Firenze in merito aglididomestici che nel periodo estivo (ma non solo) sono un fenomeno in crescita. E la conferma è che mentre parliamo Bacci viene raggiunto da un’ulteriore segnalazione: una gatta con tre cuccioli, uno già morto,in zona San Piero a Ponti. Se fino a qualche anno fa si sentiva parlare solo didi cani, adesso è emergenza anche per i felini. "La situazione è tragica a Firenze e provincia – ammette –. Siamo ’sepolti’ dalle segnalazioni diche con queste temperature e malattie che ci sono in giro rischiano di morire subito dopo l’abbandono". Solo nell’ultimo mese la Lav stima tra i 20 e i 30 casi di randagismo felino.