Volley femminile il Brasile non lascia neanche un set per strada con la Polonia Ai quarti sarà Italia-Serbia

(Di domenica 4 agosto 2024) Ilnonun set per. Le sudamericane battono 3-0 (25-21 38-36 25-14) lae si qualificano aidi finale come prime nel ranking combinato delle Olimpiadi 2024 di. Con questa vittoria l’è la seconda tra le squadre che hanno passato il turno, e si troverà di fronte la, nella riedizione della sfida di tre anni fa, che darà l’accesso alla zona medaglie. La chiave di tutto il match è stato l’infinito secondo set, di una partita altrimenti filata via rapidamente. Il primo parziale è una lotta fino al 13-13, poi quattro punti di fila delindirizzano il tutto. Anche il secondo parziale sembravvolare verso il Sud America, ma quando le verdeoro conducono 19-13 una clamorosa rimonta delle polacche porta alla parità.