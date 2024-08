Traffico Roma del 04-08-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 4 agosto 2024) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla via Pontina rallentamenti e code per incidente tra Castelno e Pratica di Mare versorallentamenti persempre in direzione della capitale sulla A24 per Teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama a Ostia chiusa fino alla mezzanotte viale delle Repubbliche Marinare per un commerciale tra il Lungomare Paolo Toscanelli e Corso Duca di Genova fino al 19 di agosto chiusa la tangenziale est nel tratto di sopraelevata tra viale Castrense è l’uscita Verano San Lorenzo in direzione Stadio Olimpico maggiori informazioni su queste ed altre notizie sul sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione e la cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità