The Family | Anticipazioni dal 5 al 9 agosto

(Di domenica 4 agosto 2024) Thedal 5 al 9Ormai la nuova serie turca di Canale 5, ha conquistato i telespettatori, grazie anche ai protagonisti molto amati dal pubblico italiano. Di seguito, vi anticipiamo le vicende che accadranno durante la settimana. Ricordiamo che la serie “The” va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:45 circa, e gli episodi sono disponibili anche sul sito Mediaset Infinity. Thedal 5 al 9Lunedì 5Ekrem e Yugmur rivelano la loro relazione ad Aslan e Devin. Mentre la giovane si prepara per una serata al Volta come cantante, la nonna di Aslan ha un acceso scatto d’ira, desiderando tornare a casa sua dal figlio e impugnando un paio di forbici. Devin interviene per calmarla. Nel frattempo, Hulya, con l’aiuto di Ibrahim, scopre che Yugmur ha lavorato come escort.