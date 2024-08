Piantare alberi invece che pannelli solari | ricetta sacra contro il fanatismo green

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 4 agosto 2024) Il cosiddetto “”, al contrario di ciò che viene spesso fatto passare sui grandi organi d’informazione, non è affatto la risposta ai problemi dell’ambiente: anzi, è semmai il prodotto di un’ideologia che, in certa misura, è fra le concause di disastri ambientali e follie varie. Sì perché guardando alla situazione complessiva, si comprende, come nel nome della cosiddetta “transizione ecologica”, siano stati fatti passare in varie porzioni del Pianeta ogni genere di scempi. Tra questi, una delle pratiche (diffuse non soltanto in Europa ma in tutto il mondo) che rischia di cancellare la campagna italiana e l’agricoltura è data dal proliferare difotovoltaici e pale eoliche, i cui insediamenti invasivi vengono chiamati abilmente con il termine equivoco di “parchi”.