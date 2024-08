Nessuna pietà per Sinner | colpito e affondato

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 4 agosto 2024) Niente da fare per Jannik, questa battaglia non l’ha vinta l’azzurro. Una sconfitta che brucia, che botta. Novak Djokovic ha vinto qualunque cosa. Anzi, c’è solo un premio che ancora non figura nel suo ricchissimo palmares: la medaglia d’oro. Proverà a vincerla tra qualche minuto sul rosso di Parigi, dove le Olimpiadi di tennis sono ormai giunte alla resa dei conti. Jannik“stroncato” da Novak Djokovic (LaPresse) – Ilveggente.itSeppur acciaccato e – teoricamente – non in formissima come lo è stato in passato, Nole è stato grandioso, al di là delle Alpi. Ha asfaltato i suoi avversari, uno dopo l’altro, con la nonchalance che gli è sempre appartenuta, come se vincere fosse la cosa più facile al mondo. Nonostante questo, non è affatto scontato che porti con sé in valigia, al rientro, il tesoro cui ambisce da tanto tempo.